Bijzondere, bedreigde leguaan kruipt uit ei in Diergaarde Blijdorp

In de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp is een bijzondere Antilliaanse leguaan uit het ei gekropen. De ouders van de groene baby kwamen op een bijzondere manier van de Antillen naar Nederland: met Mark Rutte. In het regeringsvliegtuig. Maar of Blijdorp het jonkie ook Mark gaat noemen...?

De leguanenverzorgers zagen de moeder van de baby in mei van dit jaar druk graven in de aarde. Meestal is dat een teken dat ze eieren gaat leggen. En jawel, dat bleek ook het geval. Tien stuks werkte ze er maar liefst uit. Maar na 98 dagen is slechts één eitje uitgekomen. De rest was 'slap ei' of stierf voortijdig af.

Op de bbq

Compleet met staart was de leguaan die het wél redde bij de geboorte 24,5 centimeter. Hij is nu nog lichtgroen, maar zal in de loop van de jaren steeds donkerder worden. Voorlopig blijft het jonkie achter de schermen. De ouderdieren, die zich verder niet met hun nazaat bemoeien, zijn te zien in het Natuurbehoudscentrum van het Oceanium.

De ouders komen van het eiland Sint-Eustatius, waar zeker vroeger nog wel eens zo'n leguaan (officieel: iguana delicatisima) op de bbq wilde belanden. Ook de grotere, groene leguaan lust 'm rauw. Verder zorgen aantasting van het leefgebied en het verkeer ervoor dat er nog maar weinig van dit soort dieren over zijn.

Om te voorkomen dat de Antilliaanse leguaan helemaal uitsterft, heeft Blijdorp een fokprogramma opgezet. In mei 2018 kwamen twee vrouwtjes en twee mannetjes vanuit Sint-Eustatius naar Rotterdam. Het vervoer zorgde even voor problemen. Maar er kwam hulp uit onverwachte hoek: de dieren mochten mee met het regeringsvliegtuig van Mark Rutte, die net op bezoek was op de Antillen.

Mark?

Het jong heeft nog geen naam. Of 'ie misschien Mark gaat heten? Dat is hoogst ongewis. "De kinderen van Sint-Eustatius gaan een naam verzinnen", zegt verzorgster Sandra Bijhold. Het is een manier om de bevolking meer bij het lot van de dieren te betrekken.

"We hopen dat alle bewoners van het eiland én van andere eilanden zo trots worden op hun leguanen, dat deze diersoort uiteindelijk niets meer te vrezen heeft."