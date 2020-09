Rotterdammer gaat twee marathons in 48 uur lopen voor inwoners van Bali

De Rotterdamse wegenbouwer Kevin Bruins besloot het twee jaar geleden over een andere boeg te gooien. Hij koos voor een reis over de wereld, maar vanwege corona zit hij nu acht maanden vast op het Indonesische eiland Bali. Bruins maakt echter van een nood een deugd en is een sportieve actie voor de plaatselijke bevolking gestart.

De Rotterdammer zou eigenlijk gaan werken in de Australische stad Sydney en wilde voor die tijd een korte vakantie op Bali houden. Toen het coronavirus uitbrak, had hij de keuze om terug te gaan naar Nederland. Maar dat wilde hij niet. Hij besloot op het eiland te gaan werken en runt nu een online-marketingbedrijf. "In de tijdzone loop ik voor op Nederland, dus ik kan 's ochtends ongestoord werken voordat de mailtjes en belletjes komen."

Bali is een eiland dat afhankelijk is van toerisme, maar door het coronavirus blijven toeristen weg. Het eiland ligt daardoor financieel op zijn gat, zegt Bruins, die zich het leed aantrekt. "Het is hier niet zoals in Nederland, waar er voor je wordt gezorgd als je werkt. Een paar weken geleden kwam iemand mijn eten bezorgen. Ik gaf hem 95000 roepia fooi, wat zes euro is. Daarna kreeg ik een bericht dat hij melk voor zijn zoon kon kopen."

Bruins kreeg ook andere berichtjes en foto's die hem raakten, zoals een foto van iemand met een gebroken arm die op de scooter toch eten probeert te verkopen om wat geld te verdienen. "Op de een of andere manier ging het toch in mijn hart zitten", zegt Bruins. "Bali heeft een donkere kant van het toerisme. Als dat er niet is dan is de lokale bevolking slachtoffer van de situatie."

De bewoners moeten volgens Bruins soms leven van zestig dollarcent per dag. "Dat is echt te weinig, omdat het leven duurder is geworden door het toerisme", vertelt Bruins.

De Rotterdammer heeft daarom de spreekwoordelijke handschoen opgepakt om de bevolking te helpen. Hij gaat hardlopen. Bruins wil van 1 tot 3 oktober een 4x4x48-challenge doen: hierbij is de bedoeling dat je vier keer vier mijl, ongeveer zeven kilometer, in 48 uur rent. Kortom: twee volledige marathons. Daarbij kunnen mensen geld doneren. "Een uit de hand gelopen grap", noemt hij het.

Momenteel is Bruins voor de 4x4x48-challenge in training.

De omstandigheden zijn warm. De temperatuur ligt tussen de 25 en 27 graden. Bruins wil het dat geld ophaalt honderd gezinnen een week van geld voorzien. "Ik hou van extreme uitdagingen. Als ik hiermee iets voor de lokale bevolking kan doen, dan is het een win-winsituatie voor iedereen."