Niet huilen, maar ruilen: The Swapshop opent nieuwe winkel

The Swapshop opent een tweede locatie: 'Kleding is altijd nodig'

Corona heeft een hoop ondernemingen de nek omgedraaid. Maar er zijn er ook die de crisis wel hebben doorstaan en zelfs een tweede locatie kunnen openen. Zoals The Swapshop, in de Wasserij in Rotterdam-Noord.

Afgelopen jaar begon deze winkel, waar je kleding niet kunt kopen maar ruilen. Dit blijkt een groot succes. "Kleding is iets wat je eigenlijk altijd nodig hebt", legt Monique Drent van Stichting Awearness Kollektif en initiatiefneemster van The Swapshop uit.



De winkel focuste de afgelopen maanden vooral op zomerkleding. "Het aanbod varieerde heel erg, van merken tot vintage tot fast fashion", zegt Drent. Volgens haar zijn het juist vaak de miskopen die naar de ruilwinkel worden gebracht. Drent heeft als doel dat mensen duurzaam met hun kleding omgaan: "Als we dan iets gebruiken of laten maken dan moeten we het gebruiken totdat het 'op' is."

De nieuwe locatie komt aan het Rodezand, in het centrum van Rotterdam. Je mag per keer maximaal vijf kledingstukken naar de winkel meenemen. "Daar krijg je punten voor. Die kun je inleveren, waarna we de kleding ophangen voor de volgende persoon. Je mag kleding meenemen totdat je punten op zijn."