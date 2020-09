Barendrechtse advocaat in beeld bij Denk

Ejder Köse is kandidaat om de nieuwe voorzitter van de politieke partij Denk te worden. De Barendrechtse advocaat, die studeerde aan de Erasmus Universiteit, wordt volgende week tijdens de ledenvergadering voorgedragen.

Ook de Rotterdamse politieman Fazli Kafa wordt voorgedragen voor het bestuur. Hij woont in Papendrecht.

Het derde kandidaat-bestuurslid is Gokhan Coban uit Veenendaal. Hij is de grote man van Isbo, de Islamitische Schoolbesturen Organisatie, waar de Rotterdamse school Avicenna College onder valt. Coban zat eerder voor D66 in de gemeenteraad van Veenendaal. Hij stapte uit die partij en ging daarna door voor Denk.

Het bestuur is onder meer geformeerd door Metin Celik. De Rotterdammer, voormalig (PvdA-)lid van de gemeenteraad in Rotterdam, en nu lid van Provinciale Staten namens Denk, is tijdelijk voorzitter van de partij.

Celik sprong in het gat toen binnen de partij de Rotterdamse kopman Tunahan Kuzu, Farid Azarkan en Selcuk Ozturk met elkaar overhoop lagen. Azarkan is de enige en beoogde lijsttrekker voor de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.