Extra Naked Tour in Kunsthal: in je blote billen kleden kijken

Vanwege het virus kunnen er minder tickets dan normaal voor het evenement worden verkocht. Voor de Naked Tour op 26 september was zoveel belangstelling dat het in november nog een keer mogelijk is om in je blote billen naar kunst te kijken, zegt directeur Nathanja van Dijk. Een exacte datum volgt nog. "Stay tuned", adviseert de directeur.

De Kunsthal begon in 2017 met de Naked Tours. In het museum was toen een expositie van Robert Mapplethorpe te zien. "Hij is een fotograaf, die de vormen van het lichaam op een heel mooie manier weet weer te geven", licht Van Dijk toe. "En het leek ons mooi om daar dan ook een naakttoer bij te organiseren. Het bleek een enorm succes te zijn. Toen hebben we besloten er een terugkerende activiteit van te maken."

Dit jaar kan het ontklede publiek genieten van de expositie XL. Die omvat gigantische Franse wandkleden, ontworpen door bekende kunstenaars als Picasso en Miro. "De kleden hingen in ambassades, paleizen en andere overheidsgebouwen", verduidelijkt Van Dijk.

'Het heeft weinig met erotiek te maken'

Bij de Naked Tours werkt de Kunsthal samen met de Naturisten Federatie Nederland. Bang voor erotische taferelen in het museum is Van Dijk niet. "Naturisme gaat niet over seks. Het gaat erom dat je je naakt prettig voelt en juist ook over de acceptatie van het lichaam. Dat daar niks raars aan is en dat het er gewoon mag zijn. Dat heeft weinig met erotiek te maken. Als je in de sauna bent is het lichaam daar ook niet vanwege seks, maar gewoon om in de sauna te zitten. En dan ben je ook naakt met elkaar zonder dat dat vreemd is."

Of je naakt op een andere manier naar een schilderij of wandkleed kijkt? Van Dijk: "Ik denk het wel. Als je naakt bent, stel je je natuurlijk kwetsbaar op. Waardoor je, denk ik, directer waarneemt. Het brengt gelijkgestemden bij elkaar. Dat helpt je, denk ik, ook om in gesprek te gaan over de kunst.

Gluurders komen op 26 september bedrogen uit. Door afgeplakte ramen is het onmogelijk om van buitenaf naar binnen te kijken. "Er wordt van te voren ook afgesproken dat we alleen foto's maken waar mensen niet herkenbaar op staan", zegt de Kunsthaldirecteur. "Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn."