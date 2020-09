Rotterdammer opgepakt voor dodelijke steekpartij Scheveningen

De politie heeft dinsdag een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Scheveningen. Daarbij kwam een 19-jarige Rotterdam om het leven.

Er is een 19-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht dat hij met meerdere personen openlijk geweld heeft gepleegd. Hij is aangehouden in zijn cel, waar hij vastzit op verdenking van een ander feit dat los staat van de steekpartij.



Neergestoken

De fatale steekpartij vond maandag 10 augustus plaats op de Scheveningse Pier. De 19-jarige Cennethson 'Chuchu' Janga werd bij de ingang van de Pier in zijn hartstreek gestoken en overleed korte tijd later.



Direct na de steekpartij werden al twee 20-jarige Amsterdammers aangehouden. Drie weken geleden werd besloten dat het tweetal in ieder geval nog negentig dagen vast blijft zitten. Later werd ook rapper Blacka als derde verdachte opgepakt; voor opruiing en openlijk geweld. Ook hij zit nog vast.

Spijt

Blacka bood vorige maand via Instagram zijn excuses aan en betuigde spijt voor de dodelijke steekpartij. "De hoeveelheid pijn en spijt waaronder ik op dit moment lijd, gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen. Onze Chuchu is er niet meer en dat heeft mijn hart gebroken."

"Spijt komt inderdaad achteraf, maar het spijt mij echt", schreef Blacka. "Ik ben daarom nu ook mans genoeg om mijn excuses hiervoor aan te bieden en hier open over te zijn."