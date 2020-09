RIVM: 113 nieuwe coronabesmettingen, één ziekenhuisopname

Het aantal mensen in de regio Rijnmond dat besmet is (geweest) met het coronavirus is dinsdag opgelopen naar 12047, meldt het RIVM. Dat is een stijging van 113 besmettingen ten opzichte van maandag.

Het aantal nieuwe patiënten is lager dan de afgelopen dagen. Maandag kwamen er 157 coronabesmettingen bij. De afgelopen 24 uur werd één Rotterdammer opgenomen in het ziekenhuis. Het RIVM meldt geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus in onze regio.

In Rotterdam kwamen er de afgelopen 24 uur 75 nieuwe besmettingen bij. De twee andere gemeenten met de meeste nieuwe besmettingen zijn Barendrecht en Schiedam met elk vijf patiënten.

Regio-overzicht

Aantal nieuwe coronagevallen in onze gemeenten, ten opzichte van maandag, gevolgd door het totaal:

Alblasserdam 0 - 61

Albrandswaard 2 - 157

Barendrecht 5 - 248

Brielle 0 - 51

Capelle aan den IJssel 2 - 498

Dordrecht 3 - 775

Goeree-Overflakkee 1 - 295

Gorinchem 3 - 231

Hardinxveld-Giessendam 0 - 56

Hellevoetsluis 0 - 120

Hendrik-Ido-Ambacht 1 - 122

Hoeksche Waard 3 - 431

Krimpen aan den IJssel 1 - 119

Lansingerland 2 - 282

Maassluis 2 - 180

Molenlanden 0 - 137

Nissewaard 3 - 300

Papendrecht 1 - 107

Ridderkerk 1 - 231

Rotterdam 75 - 6243

Schiedam 5 - 542

Sliedrecht 1 - 85

Westvoorne 0 - 38

Vlaardingen 1 - 510

Zwijndrecht 1 - 228

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?