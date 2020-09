Geen vervolging voor agenten die ontsnapte tbs'er uit De Kijvelanden doodschoten

De agenten die begin maart tbs'er Dennie M. doodschoten, die eerder die dag was ontsnapt uit De Kijvelanden in Poortugaal, worden niet vervolgd. De Rijksrecherche concludeert na onderzoek dat de agenten volgens ambtsinstructie hebben gehandeld.

De tbs'er ontsnapte op 1 maart van dit jaar samen met een andere gedetineerde uit kliniek De Kijvelanden. Die ontsnapping was zorgvuldig voorbereid. Ze bedreigden eerst een personeelslid met een vuurwapen en een mes. Ook werd vanuit de kliniek een taxi besteld, die bij de ingang van de kliniek moest wachten. Eenmaal buiten de poorten werd de taxichauffeur gegijzeld.



Het taxibusje waarin zij zaten, kon snel worden getraceerd op de A15 bij het Gelderse Ochten. Toen het ontsnapte tweetal doorkreeg dat de politie hen op de hielen zat, vluchtten ze de taxi uit en renden ze een industrieterrein op.

M. schoot daarbij meerdere keren gericht op agenten. De politie schoot daarop terug. Daarbij werd de schutter dodelijk geraakt. Achteraf bleek dat M. een wapen met knalpatronen gebruikt had en geen echt vuurwapen.



De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar dit schietincident. Daarbij zijn de betrokken agenten gehoord en is gesproken met getuigen. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de situatie op het industrieterrein hectisch en levensbedreigend was voor de agenten. De gebeurtenissen volgden elkaar daarbij snel op en daardoor was het niet mogelijk om naar een ander middel dan het vuurwapen te grijpen om de tbs'er te stoppen.