Weer hoog bezoek in de regio: koningin Máxima bezoekt mantelzorgers

Nog geen week nadat koningin Máxima langskwam in buurthuis Thuis in West in Rotterdam, is ze weer in de regio te vinden. Dinsdag ging ze langs bij verschillende mantelzorgers in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk.

Het bezoek stond in het teken van de impact van de coronamaatregelen op de mantelzorgers en de naasten die ze verzorgen.

Voorlezen uit de krant

In Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht kwam de koningin op bezoek bij de cliënten thuis. Ze las voor uit de krant, dronk koffie en praatte over de interesses van de cliënten. In Ridderkerk werd met mantelzorgers, familieleden en mantelzorgondersteuners van de organisatie ZorgMies Nederland gepraat over de zorg in coronatijd.

Máxima vroeg ook naar de ondersteuning van mantelzorgers. Om mantelzorgers te ontlasten, kunnen professionals of vrijwilligers hen namelijk ondersteunen door de zorg tijdelijk over te nemen. Door het coronavirus is mantelzorgen moeilijker geworden.

Eenzaamheid

Vorige week was de koningin op bezoek in buurthuis Thuis in West, waar ze sprak met buurtbewoners en vrijwilligers over het tegengaan van eenzaamheid in de wijk.