Rotterdammer grijpt in bij mishandeling, maar krijgt dader met mes achter zich aan

Een 27-jarige man uit Rotterdam is maandag door het lint gegaan in winkelcentrum Hesseplaats in Rotterdam-Alexander. Hij mishandelde eerst een oudere klant en achtervolgde vervolgens een andere klant met een mes, toen die hem had aangesproken.

De mishandeling was maandag rond 17:10 uur. Een 37-jarige Rotterdammer stapte toen de supermarkt aan de Hesseplaats binnen en zag het gebeuren. Niemand greep in, dus besloot de Rotterdammer dat zelf te doen. Hij wierp zich op de verdachte, maar deze wist te ontsnappen en keerde zich vervolgens tegen hem.

Vrouw en kinderen

De helpende hand vluchtte daarop de winkel uit, achtervolgd door de dader. Die had een mes in zijn hand en riep voortdurend dat hij de Rotterdammer zou gaan neersteken. Hij sloeg ook met zijn handen en het mes op zijn auto, waarin nog de vrouw en kinderen van de Rotterdammer zaten.

Toen de Rotterdammer een douanemedewerker in een herkenbare auto zag rijden, hield hij het busje staande en vroeg de bestuurder om hulp. Nu was het douanebusje het doelwit van de man: hij sloeg met zijn mes op de zijruit. De douanemedewerker stapte daarop uit, trok zijn vuurwapen en praatte in op de man. Die kalmeerde daarop, waarna agenten hem zonder problemen konden aanhouden.

De man zit vast. Wat hem bezielde om in de supermarkt de oudere klant te mishandelen en vervolgens zo agressief te worden, is nog in onderzoek. De verdachte wordt verhoord.