Onderzoek naar neerstorten drone brandweer

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar een neergestorte drone van de brandweer. De drone kwam op 4 juli in de Rotterdamse Waalhaven terecht, terwijl de brandweer bezig was met het blussen van een scheepsbrand.

Volgens de onderzoeksraad kwam de drone in een spin terecht en stortte het onbemande vliegtuigje toen naar beneden. De brandweer deed op dat moment pogingen om de brand op de Dimitris S te blussen. De brand, waarvan de rook tot in de verre omgeving te zien was, kon uiteindelijk na twaalf uur worden geblust.



De raad wil de zaak onderzoeken omdat er nog weinig bekend is op het gebied van veiligheid en drones, laat een woordvoerder weten. "Uit dit onderzoek kan iets vernieuwends komen op het gebied van veiligheid."

Lessen

De onderzoeksraad gaat kijken naar hoe het voorval heeft kunnen gebeuren, of de veiligheid in het geding is geweest en welke lessen er uit het incident kunnen worden getrokken.

Een ander incident wordt níet onderzocht, zegt de woordvoerder. Het gaat om een drone van het leger die op 8 juli crashte op de Maasvlakte. Volgens de woordvoerder zou defensie het incident al onderzoeken.