'Matrassen'-Rickey na vijf jaar terug op Binnenwegplein

Rotterdam heeft er even op moeten wachten, maar na vijf jaar is het bekende beeld 'Two Turning Vertical Rectangles' van de Amerikaanse kunstenaar George Rickey weer terug op het Binnenwegplein.

Het kinetische kunstwerk raakte zwaar beschadigd nadat er vijf jaar geleden een vrachtwagen tegenaan reed. Het beeld is nu in ere hersteld en staat weer fier overeind. Dit alles tot groot genoegen van Hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte Rotterdam (BKOR) Siebe Thissen: "Het is fantastisch. We hebben er jaren op gewacht en nu kunnen we feestvieren."



Is-ie weer terug dan?

Alhoewel, nog niet iedereen heeft door dat het beeld weer op zijn plek staat. "Oh het kunstwerk. Verdomd ja! Hij staat er weer", zegt een voorbijganger, terwijl hij ietwat verbaasd naar boven kijkt. "Mooi is wat anders", zegt een ander, "maar ik vind dat het bij Rotterdam hoort."

Thissen heeft de afgelopen jaren veel vragen gekregen over het beeld en wanneer het weer terug zou komen. Hieruit kon hij wel opmaken dat het kunstwerk door de Rotterdammers flink werd gemist. "Het is één van de weinige beelden waar we zo ontzettend veel brieven en mailtjes over hebben gehad", vertelt Thissen. "Iedereen wilde weten wanneer het weer terugkwam. We begonnen onszelf ook een beetje te schamen omdat het zo lang duurde. Dus ik denk dat de Rotterdammer toch wel gehecht is aan dit werk."

Eeuwigheid

Om ervoor te zorgen dat er niet weer per ongeluk een vrachtwagen tegen het beeld aan kan rijden, staan er nu hydraulische paaltjes op het Binnenwegplein. Niet iedereen vindt dat even mooi. "Het hoort gewoon open op het plein te staan. Misschien hadden ze iets met bankjes kunnen doen", vraagt een voorbijganger zich af.

Thissen had het liever ook anders gezien. "Het doet wel een beetje afbreuk aan het beeld." Maar hij is vooral blij dat het kunstwerk er weer staat; als het aan hem ligt tot in de eeuwigheid.