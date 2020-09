Kunst in de Sliedrechtse winkelstraat moet bezoekers trekken: 'Het was hier een dooie boel'

Het winkelhart van Sliedrecht wordt deze maand omgetoverd tot een kunstgalerie. In winkels, etalages en op leegstaande panden in de Kerkbuurt verschijnen kunstwerken. "Prachtig! Er staat veel leeg, maar dit fleurt de boel op. Erg leuk!", zegt een Sliedrechtse die aan het winkelen is. De binnenstad moet op deze manier weer mensen gaan trekken. "We hopen dat de kerkbuurt weer gaat leven!"

In tientallen winkels hangen kunstwerken. Van de lunchroom en de lichtwinkel tot in de schoenenzaak. "Kunst verbindt en brengt mensen samen!", legt ​​René Serno, van Samen voor Sliedrecht en organisator van de kunstactie, uit. Het was hoog tijd voor wat actie in het centrum, vindt de Sliedrechter. "Het was hier een dooie boel!"

Sliedrecht is de afgelopen twee jaar druk bezig geweest om de Kerkbuurt te vernieuwen en huurders te trekken. Er komen nieuwe winkels en horeca bij maar er is nog veel werk te verzetten. "Zo lang die huurders er nog niet zijn, stoppen we de kunst erin!"

Kunst op de muur

Deze middag zijn er vier kunstenaressen aan het werk. Ze fleuren een dichtgetimmerd pand op, dat er al kleurrijk uitziet. "Afgetimmerde gebouwen nodigen niet echt uit en met al deze kleur maken we het leven kleurrijker!", vindt kunstenares Hester van Houwelingen.

Voorzitter van de winkeliersvereniging Eddy Hoogendoorn heeft ook kunst staan in de etalage van zijn schoenenzaak. "Op de avond dat ik de kunst erin had gezet, kwamen al de eerste mensen kijken! Je ziet dat het bezoekers trekt en dat is goed!"

Hoogendoorn is blij met de kunst en de ontwikkelingen in de binnenstad van Sliedrecht. "Je moet zorgen dat je als centrum leuk blijft. Ik ben trots op wat er allemaal gebeurt. Je ziet dat er wat verandert, dat er panden worden verkocht en worden opgeknapt. Sliedrecht verdient gewoon een goed centrum!"