Beverwaard herdenkt verdronken Viënna (2) met stille tocht: 'Dit is het ergste wat je ooit kan overkomen'

Zo'n vijfhonderd familieleden, vrienden en buurtbewoners liepen dinsdagavond mee in een stille tocht in Rotterdam-Beverwaard, om een laatste groet te brengen aan de 2-jarige Viënna. Zij kwam vorige week om het leven in een vijver aan de Sterkenburgsingel.

De peuter was vrijdagavond als vermist opgegeven en werd een tijd later door duikers van de brandweer uit de vijver gehaald. Hulpverleners hebben geprobeerd het meisje te reanimeren, maar dat mocht niet baten.



De tocht begon om 20:00 uur aan de Weerdesteynstraat. Via de Loevesteinsingel werd vervolgens naar de Sterkenburgsingel gelopen. Deelnemers werd gevraagd een roze bloem of een knuffeltje mee te nemen, om bij de vijver te leggen. Veel van hen hebben dat gedaan. De politie gaf aanwijzingen aan de deelnemers om tijdens de tocht anderhalve meter afstand te houden.

Verdriet

Het overlijden van de peuter heeft diepe indruk gemaakt in de wijk. Het verdriet is groot, zeggen buurtbewoners. De stille tocht is een initiatief van een van hen.

"Ik zat binnen, waar ik normaal gesproken altijd buiten zit als de zon schijnt", zegt bewoner Arie over die bewuste vrijdag. "Op een of andere manier was dat nu niet zo. Anders had ik het misschien zien gebeuren."

Kroos

Toen hij te horen kreeg van de vermissing, is hij als eerste bij het water gaan zoeken. "Maar ja, het is een heel grote sloot die vol ligt met kroos. Daar was dus niks te zien." Toen het nieuws uiteindelijk bekend werd, was de schok groot. "Deze straat is heel erg hecht. Je zoekt dan meteen steun bij elkaar."

Een andere man legt dinsdag bloemen bij de vijver. "Iedereen heeft vrijdag meegezocht. Dan hoor je dat ze verdronken is, dat is natuurlijk vreselijk. Het is het ergste wat een mens ooit mee kan maken."

Hij loopt dinsdagavond samen met zijn vrouw mee in de stille tocht. "Ik zit bij een breiclub en daar hebben we er ook over gesproken", zegt zijn vrouw. "Ze lopen allemaal mee. Maar ik denk dat veel mensen niet mee kúnnen lopen, omdat ze dan te veel voelen."