Groente of toch een bitterbal: 'Doe moeite voor je eten!'

Minimaal 250 gram groente en fruit per dag. We weten het wel, maar doen we het ook? Rijnmondexpert Jeanette Caljouw, huisarts in Ridderkerk, snapt wel dat het lastig kan zijn om het eten van groente en fruit vol te houden.

"Het is goed om er aandacht voor te houden", vindt ze. Tips heeft ze voldoende, en daar praat ze ook graag over. "Iedere persoon die er iets mee kan is er eentje."

Over het belang van groente en fruit kan Caljouw kort zijn. "Er zitten veel vitamines, mineralen en vezels in. Vezels geven je een verzadigd gevoel en zijn goed voor de stoelgang. Kortom: in groente en fruit zit veel van wat je dagelijks nodig hebt."

Bitterbal of appel

Toch is een appel 's avonds minder aantrekkelijk dan een bitterbal. Daar heeft Caljouw een verklaring voor. "Producten die we als lekker zien, zijn producten die lekker gemaakt zijn. Fabrikanten weten prima wat ze doen als ze er vet en suiker instoppen."

Volgens de huisarts draait het allemaal om gemak. "Een bitterbal glijdt zo naar binnen, terwijl een appel moeite is. We zijn een beetje lui en willen graag weinig moeite doen voor ons eten. Dan zijn we laat thuis en gaan we maar bestellen of pakken we een magnetronnetje, terwijl een gezonde maaltijd in een kwartier op tafel kan staan."

Moeite doen

"Doe moeite voor je eten! Denk voor je boodschappen gaat doen na over wat je wil eten de komende week. Daarmee voorkom je dat je in de supermarkt uit gemak pakt wat je altijd pakt. En vergeet niet: als je het niet in huis hebt, eet je het ook niet", weet Caljouw.

Daarnaast adviseert ze niet alle fruit en groente op één moment te eten, maar het te verdelen over de dag. "Begin de dag met ontbijtgranen en fruit. Eet komkommer en sla bij je boterham met kaas."

Fietsend of lopend

Nu is het ook weer niet zo dat je alle zoetigheid uit je leven moet bannen: een koekje bij de koffie of een taartje op een verjaardag kan best. "Maar zorg ervoor dat je niet bij ieder kopje koffie een koekje neemt", zegt Caljouw. "Dan gaat je lijf vragen om dat koekje bij ieder kopje koffie dat je drinkt."

Bij een verjaardag adviseert ze op te letten. "Het blijft vaak niet bij alleen een gebakje. Daarna komt er nog een chipje of een borrelhapje. Het is best veel wat we allemaal willen. Daar moet je kritisch naar kijken. Of je moet fietsend of lopend naar de verjaardag gaan, maar meestal mopperen we al als we een straat verder moeten parkeren", besluit ze lachend.