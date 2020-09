Wedstrijden Feyenoord en Sparta te zien in de bioscoop

Moet jij de eerste eredivisiewedstrijd van Feyenoord of Sparta missen dit weekend, omdat je niet in het stadion aanwezig kan zijn vanwege de beperkte capaciteit? Luisteren naar Radio Rijnmond is uiteraard een goed alternatief, maar voor de liefhebbers van het beeld is er ook een andere oplossing: de wedstrijd bekijken in de bioscoop.

In tien bioscopen van Pathé die gevestigd zijn in een stad waarin een eredivisieclub actief is, wordt vanaf zaterdag elke week de wedstrijd van die club getoond. Zo kunnen Feyenoorders terecht bij Pathé De Kuip en zien Spartanen de wedstrijd bij Pathé Schouwburgplein. Dat geldt voor alle uit- en thuiswedstrijden van het hele seizoen.

Snel huwelijk

"Laten we eerlijk zijn: de bioscopen hebben het op dit moment ook niet gemakkelijk", zegt Rob van der Meer van Pathé. "Er is weinig nieuwe content. Fox zag er ook wel brood in, ik denk ook omdat ze de clubs dan een beetje kunnen bedienen. Dan is een huwelijk snel gesloten."

Volgens Van der Meer moet je het kijken van een voetbalwedstrijd in de bioscoop vergelijken met het volgen van een wedstrijd op de familietribune. Maar ook in de bioscoop geldt dat de coronamaatregelen van kracht zijn.

"Je zit dus niet in een volle zaal, maar we doen het met beperkte capaciteit. Geen gejuich of gezang, maar het is de vraag of we dat kunnen tegenhouden."

Pech

Kaartjes voor de wedstrijden van dit weekend zijn vanaf dinsdag te koop. Na een wedstrijd komen vervolgens de kaarten voor het volgende weekend in de verkoop. "We kunnen ook besloten voorstellingen aanbieden, als er grotere groepen zijn bijvoorbeeld. Dat biedt ook mogelijkheden voor supportersverenigingen, om voor hun supporters een zaal te reserveren."

Supporters van AZ, SC Heerenveen, FC Groningen, Emmen, FC Twente, Fortuna Sittard, VVV-Venlo en RKC Waalwijk hebben overigens pech. In die steden worden geen wedstrijden uitgezonden, omdat daar geen Pathé-bioscoop staat.