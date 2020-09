Gedode vrouw (36) Insulindestraat met messteken omgebracht

De 36-jarige vrouw die op 29 augustus dood werd gevonden in haar woning aan de Insulindestraat in Rotterdam, is met messteken om het leven gebracht. Dat heeft het OM Rotterdam dinsdag bekendgemaakt. Haar 39-jarige man wordt verdacht van moord dan wel doodslag op zijn vrouw.

De man blijft negentig dagen langer vastzitten, is dinsdag besloten.



De 36-jarige vrouw werd zaterdagochtend zwaargewond aangetroffen in haar woning en overleed korte tijd later. Diezelfde avond werd haar man aangehouden, die ook gewond in de woning lag.



De twee zijn de ouders van drie meisjes in de leeftijd van 3, 5 en 7 jaar oud. Zij raakten niet gewond. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is niet duidelijk.