Angst voor schade aan huizen door slaan damwanden tunnel A16: 'Ik maak me zorgen'

Bewoners van de Rottekade in Bergschenhoek houden hun hart vast bij het slaan van de damwanden voor de bouwkuip van de tunnel voor de nieuwe A16. Vijftig damwanden moeten dieper de grond in en dat moet met zware heimachines gebeuren. Drie woningen moeten eerst worden versterkt voordat het heiwerk kan starten. Volgens Rijkswaterstaat lopen andere woningen geen gevaar, maar bewoners zijn daar allerminst gerust op. "Ik hoop dat hun sommetjes kloppen", zegt bewoner Rogier.

"Alles zit tegen, echt alles zit tegen", vertelt de bewoonster die direct naast de bouwput woont. De bouwhekken grenzen aan haar oprit, het is een grote zandvlakte voor de deur en ze zit middenin de herrie. Dat die tunnel letterlijk bij haar voor de deur wordt gebouwd, vindt ze niet leuk. "Die plannen zijn er al bijna vijftig jaar en hij zou eerst een stuk verderop komen te liggen, maar daar was de grond te zacht. En als bewoner houd je het toch niet tegen", vertelt ze nuchter.



De tegenslag op tegenslag baart haar zorgen. "Eerst bleek de grond ernstig vervuild, nu is er gedoe met de damwanden; het is één en al vertraging." Volgens haar is er grof geschut nodig. "Met de huidige machines krijgen ze die damwanden er niet in", weet ze.

Heimachines nodig voor damwanden

Het oorspronkelijke plan was om de damwanden op een alternatieve manier de grond in te slaan, en dat zou minder trillingen en minder geluidsoverlast veroorzaken. Voor deze methode werd gekozen om woningen te beschermen en geluidsoverlast te beperken. Alleen deze methode werkt niet: ze krijgen de damwanden zo niet diep genoeg. Dus nu moeten er alsnog heimachines ingezet worden.

"De uitvoerder maakt zich geen zorgen om mijn woning, dus we hopen dat we goed zitten", zegt de buurvrouw van direct naast de bouwput. Even verderop zijn de trillingen wél een extra gevaar. "Mijn fundering is veel beter en mijn woning staat nog recht", vertelt ze. Dat moet haar woning dus beschermen.



Verderop zie je de huizen scheef staan. "Die zie je naar achteren en naar voren staan. Die kantelen naar links en naar rechts", wijst ze naar het rijtje woningen. En inderdaad: daar zijn de zorgen ook veel groter onder de bewoners.

Fingers crossed

"Ik maak me wel zorgen en met mij, mijn medebewoners", zegt bewoner Henk den Adel. "Volgens Rijkswaterstaat wordt overal op gelet, maar het is allemaal afwachten", vervolgt hij. Bij meerdere woningen zijn trillingsmeters aan de gevels gehangen, die moeten monitoren wanneer de trillingen te erg worden. "We hopen het beste, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje", zegt bewoner Henk.



Volgens Rijkswaterstaat lopen alleen drie woningen die al ernstig verzakt zijn gevaar. Dus alleen deze drie worden vooraf versterkt. Twee zijn in handen van Rijkswaterstaat en eentje wordt particulier bewoond. De bewoners willen alleen kwijt dat ze goede afspraken met Rijkswaterstaat hebben gemaakt en zich niet wilden laten uitkopen. "Als die afspraken worden nageleefd, is het voor ons geen probleem."

Onze huizen zijn oud en krakkemikkig

Thijs Rutten woont een stukje verder langs de Rottekade en maakt zich grote zorgen. "Onze huizen zijn oud en krakkemikkig en we hopen er nog lang te kunnen wonen, maar dit heien voorspelt niet veel goeds." Hij wil het liefste schade voorkomen en samen met Rijkswaterstaat voorzorgsmaatregelen treffen. "Wij willen onze woningen beter funderen, maar zij zeggen dat wij niet in de gevarenzone zitten - dan heb je dat voor lief te nemen", zegt hij.

Bij hem tegen de muur hangt ook een trillingsmeter. "Maar ja als die uitslaat, ben je eigenlijk al te laat en ik wil geen schadevergoeding, ik wil het juist vóór zijn", vertelt bewoner Rutten. Een buurman van een stukje verderop tekent ook een kritische kanttekening bij de meetapparatuur van Rijkswaterstaat. "Die trillingsmeters hebben ze geplaatst bij woningen met de sterkste fundering."

Eind deze maand gaat het stevige heiwerk van start en voor de bewoners wordt dat een heel spannend moment. "Wij zijn heel erg angstig en dat geldt voor alle bewoners op dit stukje langs de Rotte", zegt bewoner Thijs Rutten.