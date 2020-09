Man raakt zwaargewond bij steekpartij Capelle aan den IJssel

Een man is dinsdagavond neergestoken in Capelle aan den IJssel. Hij raakte daarbij zwaargewond, meldt de politie.

De steekpartij vond rond 21:00 uur plaats in een woning in een flat aan de Schermerhoek. Wat de aanleiding daarvoor was, is nog niet duidelijk.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de zoektocht naar de dader onderzoek gedaan in een andere woning van de flat, maar er is nog niemand opgepakt.

De politie doet verder onderzoek en maakt daarbij gebruik van camera's en honden.