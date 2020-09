Buurtbewoner na verdrinkingsdrama Beverwaard: 'Dat water hier is moordend'

Honderden mensen hebben dinsdagavond meegelopen in een stille tocht voor de 2-jarige Viënna. Zij kwam vorige week vrijdag om het leven, nadat ze in een vijver in Rotterdam-Beverwaard was terechtgekomen. "Je ergste nachtmerrie is nu waarheid geworden", zegt buurtbewoner Jolande Rijsdijk.

Het overlijden van de peuter heeft diepe indruk gemaakt in de wijk. Het verdriet is groot. Vooral tijdens en na de stille tocht komen de emoties weer naar boven. "Ik ben er ondersteboven van, ik heb zelfs het hele weekend al hartkloppingen", zegt Rijsdijk. "Dat gevoel komt nu weer helemaal naar boven."



Ze woont dichtbij de vijver aan de Sterkenburgsingel, waar het vorige week vreselijk mis ging. "Het is bijzonder om met elkaar deze stille tocht te lopen. Er komen zoveel mensen op af. We dragen ook allemaal hetzelfde gevoel mee: het gaat over de veiligheid van onze kinderen. Ik woon hier 35 jaar en heb zelf vier kinderen, maar ik ben sinds dit weekend extra dankbaar dat het ons nooit is overkomen."

Herdenkingsplek

Ze spreekt van een samenloop van omstandigheden. De vijver waarin Viënna terechtkwam, lag vol met kroos. "In vijf minuten was het meisje weg. We hebben gezocht, maar ja..."

Jolande hoopt op een herdenkingsplek bij de vijver. "Dat verdienen de ouders", legt ze uit. "Maar eigenlijk ook voor ons, voor de aandacht. Het is moordend, al dat water hier in de wijk. We hebben altijd goed op onze kinderen en andere kinderen gelet, maar er moet iets komen dat veilig is voor de kinderen."

Ze noemt als voorbeeld een speelveld met een hek eromheen. "Zodat je als ouder zijnde weet dat de kinderen veilig zijn. Als ze nu gaan voetballen, maakt het niet uit waar je die bal heen schopt. Die gaat altijd de sloot in."