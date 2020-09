Noa Lang schiet Jong Oranje richting EK

Mede door een laat doelpunt van Noa Lang heeft Jong Oranje met 2-0 gewonnen van Jong Noorwegen. De aanvaller uit Capelle aan den IJssel maakte in de 82e minuut de openingstreffer. In blessuretijd bepaalde Myron Boadu de eindstand op 2-0.

Lang kwam na een uur in de ploeg en maakte de 1-0 na een voorzet van Dani de Wit. Feyenoord-doelman Justin Bijlow hield net als tegen Wit-Rusland (0-7) zijn doel schoon. Ook Rotterdammer Danilho Doekhi stond in de basis. De centrale verdediger speelde in de jeugd bij Excelsior, vertrok naar Ajax en is inmiddels basisspeler van Vitesse.

Lang gaat voor kans bij Ajax

Lang speelde in de jeugd van Feyenoord, maar vertrok naar Ajax. De aanvaller werd vorig seizoen verhuurd aan FC Twente, maar wil dit jaar voor zijn kans gaan in Amsterdam. "Mijn voorkeur ligt bij Ajax. Niet arrogant bedoeld, maar ik vind dat ik de kwaliteiten heb om te slagen bij Ajax. En dat moet ik niet laten zien met mijn grote mond, maar op het veld. Ik werk er hard voor", sprak hij na afloop voor de camera van FOX Sports.

Jong Oranje heeft alle zes wedstrijden in de EK-kwalificatie gewonnen. Portugal heeft een wedstrijd minder gespeeld en heeft zes punten achterstand. De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee gaan naar het eerste deel van het EK in maart 2021. Gastlanden Slovenië en Hongarije zijn al verzekerd van deelname.