Rotterdammers gezocht voor kunstproject: 'Uit je comfortzone stappen'

Drie weken lang vallen er enveloppen op de deurmat, met daarin mysterieuze opdrachten om uit te voeren in Rotterdam. Mensen aanspreken, door de stad lopen of mensen volgen: het kunstproject 'how to start a movement' moet je uit je comfortzone trekken. En... ze zoeken nog deelnemers.

In totaal is er plek voor zestig Rotterdammers in het kunstproject, legt kunstenares Merel Smitt uit. "Er zijn niet zo heel veel plekken, dus wacht zeker niet te lang met inschrijven!"

Waanzin

Smitt vertelt vol enthousiasme over het project dat ze voor de tweede keer uit gaat voeren. "Ik heb het één keer eerder gedaan, maar dat was een proef. Nu is het écht. Heel bijzonder. Waanzin", voegt ze lachend toe.

Tot en met 19 september kunnen potentiële deelnemers zich inschrijven, daarna begint het al snel. "In totaal krijg je dan vijftien enveloppen met daarin instructies. Leesmateriaal, workshops of dingen om te doen of over na te denken. Het idee is dat je op een andere manier naar je leefomgeving gaat kijken, met een andere blik naar het dagelijks leven kijkt."

Volgens Smitt gaat het om simpele opdrachten, die toch uitdagend zijn. "Omdat ze iets van je vragen wat je normaal niet zou doen. Je wordt uit je comfortzone gehaald, en je moet ook echt wel een beetje verkennend ingesteld zijn."

In beroering

Uiteindelijk is de bedoeling dat je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen en de stad in vervoering brengt. "Je zet iets in jezelf in beweging door de dingen die je doet. De omgeving reageert daarop." Gedurende de drie weken zal je vragen aan jezelf stellen, legt Smitt uit. "Waarom vind ik dit spannend en dat juist heel eenvoudig. Wat zegt dat over mij? Wat zijn de regels in de stad en hoe kun je die ontwrichten?"

Aan het einde van het project komen alle deelnemers bij elkaar om hun ervaringen te delen. "Dan vindt er echt een reflectie plaats, zo breng je perspectieven samen." Nu is het ook weer niet zo dat je per se alles eruit moet halen: "Je bent vrij om het zo ver te trekken als je zelf wil. Het gaat om uit je comfortzone stappen, maar jij bepaalt de grens. Je mag het zo gek maken als je zelf wil!"