Justitie: chauffeur tankwagen verdacht van veroorzaken dodelijk ongeluk A16 Kralingen

Na anderhalf jaar is het onderzoek van de politie afgerond. De conclusie is dat het ongeluk niet werd veroorzaakt door mechanische pech. Vermoedelijk is de chauffeur door zijn suikerziekte onwel geraakt en is die hypo de oorzaak van de crash. Welke rol suikerziekte heeft gespeeld, wordt inhoudelijk tijdens de zitting besloten, laat justitie weten.

De bevindingen van de politie sluiten aan bij wat aan het ongeluk vooraf ging. Automobilisten op de A16 zagen die dag de tankwagen tussen de Drechttunnel en de afslag naar de parallelbaan richting de Van Brienenoordbrug al over de snelweg slingeren. De wagen raakte onder meer de vangrail, waarbij de vonken er vanaf spatten.



Dat de 54-jarige verdachte uit Zeeland suikerziekte heeft, is in de wereld van vrachtwagenchauffeurs bekend. De man zou in het verleden geregeld door een lage suikerspiegel tijdens zijn werk zijn weggevallen, vertellen oud-collega’s.

Het is onbegrijpelijk dat deze man de weg op mocht Oud-collega

"De ochtend na het ongeluk dacht ik direct: als hij het maar niet is. Maar helaas werd dat wel bevestigd door collega’s. Wij werken in een kleine wereld. Iedereen kent elkaar en weet wat er speelt", zegt een vrachtwagenchauffeur en oud-collega. "Het is onbegrijpelijk dat deze man de weg op mocht."

De betrokken chauffeur werd een maand voor de fatale crash nog onwel tijdens het laden en lossen bij Shell Pernis. Volgens een ooggetuige zat de man al een half uur bewegingsloos in zijn auto. "Toen zijn ze naar zijn auto gegaan. Hij reageerde nergens op. Er werd gedacht aan een beroerte of aan een hypo. Ik had frisdrank bij me en daar heeft hij een paar slokken van genomen. Toen kwam hij weer bij."

De ooggetuige, ook chauffeur, zegt dat er vervolgens een ziekenauto is gekomen. "Die heeft de man gecontroleerd. Er kwam daarnaast een andere chauffeur. Die heeft de klus met de vrachtwagen van Vos afgemaakt."

Gesprek met chauffeur

Een woordvoerder van zijn werkgever bevestigt dat de man toen onwel is geworden. "Daarna hebben we een gesprek gehad met de chauffeur. Wat daarin is besproken, blijft tussen hem en het bedrijf."

Ze zegt dat de papieren van de man in orde waren. Chauffeurs met een groot rijbewijs die diabetes hebben, moeten om de drie jaar worden gekeurd, schrijft het CBR voor.

Maar volgens mensen in de transportwereld heeft de man in het verleden meer problemen gehad door zijn ziekte. Hij zou schade hebben veroorzaakt in een werkplaats door een hypo. Ook zou hij met de vrachtwagen schade hebben gereden. Dat zou geregeld tot zijn vertrek hebben geleid. Dat zeggen ook oud-collega’s tegen Rijnmond.

Maar voormalig werkgevers herinneren zich op hun beurt niet die verhalen. De directieleden van de tanktransportbedrijven ontkennen dat de verdachte moest vertrekken vanwege gezondheidsproblemen en de gevolgen daarvan.

'Bedrijven medeverantwoordelijk'

Chauffeurs vinden dat niet vreemd. "Want als je hebt geweten van de suikerziekte en de ongelukken en je hebt als bedrijf niets gedaan, dan zijn al die bedrijven medeverantwoordelijk voor het doorschuiven van het probleem", aldus een oud-collega.

Bij de aanrijding op de kruising met de Jacques Dutilhweg kwam de 21-jarige Berhan om het leven. Hij stond voor het kruispunt en werd door de aanstormende tankwagen met zijn auto meegesleept in de richting van het tankstation. De Rotterdammer moet op slag dood zijn geweest. Zijn familie is recent geïnformeerd door justitie.