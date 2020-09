50 jaar wereldbeker Feyenoord: Zo werd Feyenoord als eerste Nederlandse club de beste van de wereld

Het is exact 50 jaar geleden dat Feyenoord geschiedenis schreef door als eerste Nederlandse club wereldkampioen te worden. Na een 2-2 in Argentinië tegen Estudiantes werd de klus in een kolkende Kuip afgemaakt met een 1-0 zege.

9 september 1970. Een paar maanden na de winst van de Europacup 1 schrijft Feyenoord ook de wereldbeker bij op zijn palmares. Volgens Ernst Happel junior kon het niet anders. Zijn vader was geobsedeerd met het winnen van internationale prijzen. “Hij was gefixeerd op die Europacup, van begin af aan. Hij wilde niet kampioen worden met Feyenoord, hij wilde de Europacup. En toen hij die had, wilde hij de wereldcup. Dat was heel duidelijk. En het is hem gelukt,” blikt hij 50 jaar later terug op het succes van zijn vader.

Happel wordt dan ook gezien als het grote genie achter de successen van Feyenoord. Van een extreem getalenteerde selectie maakte hij een eenheid, die zelfs in de zwaarste omstandigheden het hoofd koel hield.

“Ernst Happel is het beste wat Feyenoord ooit heeft kunnen overkomen,” zei Willem van Hanegem daar een paar jaar geleden nog over. “Een wedstrijdbespreking duurde tien of vijftien minuten. Dan noemde hij de sterke en zwakke punten van de tegenstander en dat was het.”

Één grote schoppartij

De wedstrijd in Rotterdam ontaarde in een vechtwedstrijd. Letterlijk. Met name door de instelling van de Argentijnen. Omdat uitdoelpunten destijds nog niet dubbel telden, zou er bij een nieuw gelijkspel een beslissingswedstrijd volgen in Madrid. En Estudiantes was er alles aan gelegen om het in De Kuip op 0-0 te houden.

“Er werd alleen maar op buitenspel gespeeld door de Argentijnen,” blikt doelman Eddy Treijtel terug. “Het werd één grote schoppartij. Rinus deed ook goed mee, hij schopte er eentje zo de dug-out in. Nadat we op voorsprong kwamen ging het helemaal los. Het sloeg nergens meer op.”

Voor de keeper was de wedstrijd beladen. In Argentinië kwam Feyenoord op een 2-0 achterstand en Treijtel zag er bij de tegengoals niet goed uit. In De Kuip herstelde hij zich met een goede partij en hield hij de nul.

“Er stond één brok publiek achter ons, onvoorstelbaar. De steun die je dan krijgt van het publiek is enorm. Dat deed me heel goed. Ik word er zelfs emotioneel van..." Treijtel herpakt zich en vertelt verder. "Dat geeft je vleugels. Vooral na die belangrijke redding vlak na rust, toen stond het stadion op z’n kop.”

Zonder die redding was Feyenoord op achterstand gekomen. En mogelijk geen wereldkampioen geweest. Amper een paar minuten later viel aan de andere kant de 1-0.

“Ik kwam erin en na 5, 6 minuten lag de bal er al in. 1-0,” zegt doelpuntenmaker Joop van Daele over zíjn moment. “Ik ben er heel trots op dat ik een onderdeel uit maak van de historie van deze fantastische club. Dat kan niemand mij afnemen.” Zijn goal en zijn gesloopte brilletje zijn onlosmakelijk verbonden aan de historie van Feyenoord.

Gangsters van Estudiantes

Feyenoord stond bekend als een ploeg met spelers die er staan als het moet. Daadkrachtig, onverzettelijk. Rinus Israel, Theo Laseroms, Willem van Hanegem. Gespierde jongens die niet schroomden om die spierkracht in de strijd te gooien als het moet. Maar het stond niet in verhouding tot ‘die gangsters van Estudiantes', zoals journalist Ben de Graaf het opschreef na de wedstrijd.

Mocht er een beslissingswedstrijd in Madrid zijn gekomen, was Feyenoord niet gegaan. “Happel en Brox hadden op de bank al besloten dat ze dat niet zouden doen. Zo erg was het, dat ze besloten: dit is niks, dit niet nog een keer,” weet Treijtel zich te herinneren.

En dat terwijl Feyenoord een ploeg had die zelf ook flink kon uitdelen. Zelfs richting medespelers. Treijtel liet het daardoor wel uit zijn hoofd om bij de goal van Van Daele naar voren te komen om het mee te vieren. “Toen Wim Jansen de 1-0 tegen Milaan maakte, kwam ik naar voren om mee te juichen. Maar toen kreeg ik trap onder m’n hol: ‘wegwezen jij!’. Daarna durfde ik niet meer naar voren te komen, haha.”

Al viel de vreugde na de goal en de wedstrijd tegen Estudiantes ook mee, afgezet tegen de winst van Europacup. “Eigenlijk zou ik het gewoon moeten uitschreeuwen, maar die echte vreugde, zoals bij het winnen van de Europa Cup, die heb ik niet. De oorzaak weet u natuurlijk: het spel van de Argentijnen,” scheef Rinus Israel daarover in een column in De Telegraaf.

Ook Van Hanegem liet van zich horen in de media, zoals alleen De Kromme dat kan. Over tegenstander Carlos Bilardo, die in 1970 naast profvoetballer ook huisarts was, zei de middenvelder: “Volgens mij is hij in elke wedstrijd vooral op zoek naar nieuwe patiënten.”

Feyenoord de beste van de wereld

Jaren later is het besef er pas echt, hoe bijzonder de prestatie van Feyenoord in 1970 is. Toen Willem van Hanegem 70 werd, in 2014, zei hij over roemruchte succeselftal: “In die periode hadden wij, niet om op te scheppen, het best voetballende elftal ter wereld. We waren zo sterk. Ik durf te zeggen dat we het beste positiespel speelden op de wereld.”

Joop van Daele mist weleens het respect voor de Nederlandse generatie topvoetballers en het team van Feyenoord in het bijzonder. “Niemand besefte toendertijd hoe goede spelers Feyenoord had. Dat is typisch Nederlands. Spelers worden hier niet op een voetstuk geplaatst. Zoals dat in Duitsland, Engeland of Frankrijk wél gebeurd met spelers van toen. In Nederland wordt daar niet zo mee omgegaan, terwijl die spelers dat wel verdienen.”

Al was het onthaal er eentje die onvergetelijk was. Wat dat betreft is er bij Feyenoord weinig veranderd. Als er succes is, wordt dat massaal gevierd en kan iedereen zien hoe groot de volksclub is en wat een impact het heeft op zijn supporters. “Niemand had ooit zoveel mensen bij elkaar gezien,” blikt Van Hanegem terug. “Als je al die mensen ziet staan, ook al langs de weg van het vliegveld naar Rotterdam. Dat kan je je niet voorstellen. Ze stonden te dansen op hun auto. Onvergetelijk. Dat kan alleen hier, in Rotterdam. Het gevoel dat Feyenoorders hebben bij hun club, is anders dan hoe dat bij andere clubs gaat.”

