Touringcarbedrijf houdt hoofd net boven water dankzij personenvervoer in de buurt

Touringcarbedrijven worden hard geraakt door de coronacrisis. Met een gemiddeld omzetverlies van nu al 85 procent en steeds meer gedwongen ontslagen, is de nood hoog. De branchevereniging verstuurde daarom een open brief aan minister-president Mark Rutte.

Ruud van der Marel, algemeen directeur van Snelle Vliet Touringcars uit Alblasserdam, steunt die noodkreet. "In februari zat de planning nog zo vol dat we bang waren dat we niet voldoende capaciteit hadden. Vanaf maart stond alles stil op één bus na. Dat is echt dramatisch."

Schoolkinderen

Bij Snelle Vliet blijft op dit moment nog ongeveer 40 procent omzet over ten opzichte van het oude normaal. Iets meer dan bij het gemiddelde touringcarbedrijf. Dat komt doordat het bedrijf bijvoorbeeld ook in opdracht van de gemeente schoolkinderen naar het zwembad of de gymzaal rijdt. "Dat maakt dat het ons hard raakt, maar niet zo hard als de andere bedrijven. Als je een bedrijf hebt dat afhankelijk is van toerisme, dat ligt helemaal op zijn gat."

Als voorbeeld noemt Van der Marel de fietsvakanties die zijn touringcarbedrijf in de zomermaanden samen met een tour operator verzorgt. "Er zijn dan de hele zomer door vijftien bussen onderweg. Dit jaar twee tot drie. Andere tour operators zijn helemaal weggevallen. Dat zijn grote klappen die daar vallen."

Bussen niet te verkopen

Het betekende dat Snelle Vliet aan alle kanten moet bezuinigen. "Toen we zagen dat het COVID-probleem langer duurde dan een paar weken, hebben we een overlevingsplan gemaakt. We moesten rigoureus gaan snijden, een soort Snelle Vliet 2.0."

Het bedrijf heeft 30 tot 35 mensen moeten ontslaan, van schoonmakers tot werkplaatspersoneel. "Dat hakt er fors in", zegt Van der Marel. Het gaat met name om ontslagen in de flexibele schil van mensen die een dag of een paar uur per week werken. Van de fulltimers heeft Snelle Vliet er maar enkelen hoeven ontslaan.

Ook van het wagenpark is van de 32 bussen nog maar twee derde over. Zo'n tien bussen staan stil, maar nog wel bij Snelle Vliet, omdat de wagens op dit moment niet te verkopen zijn. Elke bus heeft een gemiddelde nieuwwaarde van 2,5 tot 3 ton. Voor die kosten is nauwelijks ondersteuning, wel voor een deel van de personeelskosten.

Van der Marel ziet de toekomst somber in. Met de huidige omzet heeft Snelle Vliet constante inkomsten genoeg om door de crisis heen te komen. "Maar zien wij volgend jaar een songfestival gebeuren waar we met tourbussen heen rijden? Wij zien pas in 2022 dat we weer een beetje aan de rol komen richting de omzet die we voor de crisis hadden. Maar dan moet ook het inkomend toerisme weer terugkomen. We verwachten niet dat we dat in twee jaar voor elkaar hebben. We zijn niet al te positief."