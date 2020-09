Ria kon slecht lezen en schrijven, nu haalt ze moeilijke woorden uit brieven

Ongeveer 90 duizend Rotterdammers tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met lezen schrijven. De gemeente roept daarom in deze Week van Lezen en Schrijven op om samen beter in taal te worden. "Mijn zoon zei: ma, pleur lekker terug naar school."

Aan het woord is Ria Schaper uit Schiedam, die alles van het probleem af weet. "Vanaf mijn geboorte heb ik al astmatische bronchitis, waardoor ik veel in ziekenhuizen en instellingen heb gezeten", vertelt ze. "Als je dan na een halfjaar weer naar school gaat, ken je niemand en hoest je nog steeds, dus ik bleef thuis. Mijn moeder vond het prima, want dan was ze niet alleen. Uiteindelijk kreeg ik op mijn dertiende ontheffing van de verplichting om naar school te gaan."

"Ik wist niet dat ik moeite had met lezen en schrijven, maar vroeg soms aan mijn zoon hoe ik dingen moest schrijven", vervolgt Ria. "Dat ging hem erg vervelen, waardoor hij zei: 'ma, pleur lekker terug naar school.' Dat ben ik gaan doen."

"Ik ben best wel mondig, dus ben het gewoon gaan vragen. In het buurthuis kreeg ik een adres van Zadkine, daar zei de docent dat ik fonetisch schreef. 'Leuk, weer een taal erbij' dacht ik, maar het was natuurlijk hartstikke fout."

Kaarten schrijven

Ria vertelt over het vrijwilligerswerk dat ze deed, voordat ze ging werken aan haar problemen met lezen en schrijven. "Als er iemand ziek was op de afdeling gingen we een kaart schrijven. Dan moest ik afkijken wat die dames voor mij hadden geschreven. Dan schreef ik het over en was het alsnog fout."

"Nu schrijf ik zelf brieven en kaarten naar mijn vrienden. Dan vragen ze: 'zo Ria, heeft je zus dat geschreven?' Nee dat heb ik zelf gedaan, dan word je wel trots hoor. Er gaat echt een wereld voor je open."

Moeilijke brieven

Inmiddels is Ria zelfs taalambassadeur geworden, waarbij ze onder meer brieven test van gemeentes en instellingen. "Dan zie je dat er veel fouten inzitten, overdreven ingewikkeld taalgebruik of er staan vier telefoonnummers op. Daar raak je toch echt van in de war. Moeilijke woorden blijven altijd in de brieven staan, dat moet gewoon makkelijker worden. Dat iedereen het kan lezen."

En voor eventuele lotgenoten, in alle leeftijden, heeft Ria een duidelijke boodschap. Want wordt het steeds lastiger om dingen aan te leren naarmate je ouder wordt? "Welnee, dat is niet zo."