A16 afgesloten na ongeval, vrachtwagenchauffeur zwaargewond

De vrachtwagen is van de weg gevlogen. De wagen is op een boom gebotst. De chauffeur van de vrachtwagen is uit de cabine geslingerd en zwaargewond. Voor de bestuurder van de personenauto is ambulancepersoneel ter plekke.

Het ongeluk gebeurde tussen de Moerdijkbrug en 's-Gravendeel.

Verkeer vanuit Breda moet omrijden via Gorinchem (A15) of A4/A29.