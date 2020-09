A16 weer vrij na ongeval, vrachtwagenchauffeur zwaargewond

De A16 in de richting Rotterdam is woensdag na een ongeval tussen een vrachtwagen en een personenauto tijdelijk dicht geweest. De weg moest dicht zodat de traumahelikopter kan landen.

De vrachtwagen is van de weg gevlogen. De wagen is op een boom gebotst. De chauffeur van de vrachtwagen is uit de cabine geslingerd en zwaargewond. Voor de bestuurder van de personenauto is ambulancepersoneel ter plekke. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is weer vrij. De vrachtwagen wordt woensdagavond na 21:00 uur weggetakeld, dan zal een deel van de banen weer zijn afgesloten.

Het ongeluk gebeurde tussen de Moerdijkbrug en 's-Gravendeel.