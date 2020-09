Rotterdam Pride gaat door met alternatief programma en nieuwe focus

De Rotterdam Pride gaat dit jaar door, maar in een wat andere vorm dan gewend: geen Pride walk en geen festival, maar wel diners, een catwalk en sprekers over actuele issues binnen de lhbti+-community.

De vorm is niet de enige verandering dit jaar, in het bestuur van stichting Pride Rotterdam is meer plek gemaakt voor mensen uit de lhbti+-gemeenschap met een meer diverse achtergrond.

De nieuwe voorzitter, Bey Cil, blijft strijden voor voor een veilige Rotterdam voor iedereen, maar vooral de queer community en de black queer community krijgen meer aandacht.

Vanaf 18 september zijn er activiteiten in Ahoy, waaronder een coronaproof diner. "Ahoy is omgetoverd tot een van de grootste restaurants van Nederland, met 100 zitplaatsen", vertelt Bey Cil, die erkent dat hij het stokje heeft overgenomen in vreemde tijden. "Ergens is het een bijzonder en memorabel jaar, en hopelijk een jaar dat we snel kunnen vergeten."

Dat de Pride walk niet doorgaat heeft overigens niets met de coronacrisis te maken, legt hij uit. "De stad ligt overhoop. De beoogde route was niet beschikbaar, dus kregen we het met vergunningen niet rond."

Het programma van Pride Rotterdam moet een zo breed mogelijk aanbod zijn voor de hele gemeenschap. "Zo inclusief en divers mogelijk. Dat is een spanningsveld, maar we doen ons best."

Pride Rotterdam heeft bijzonder oog voor de groepen binnen de gemeenschap die ondervertegenwoordigd zijn, zoals lhbti+ van kleur en transgenders. "Binnen de trans-community is in Rotterdam ook uit onderzoek gebleken dat die groep nog dag in dag uit met discriminatie te maken krijgt", legt Bey Cil uit.

Daarnaast is het niet voor iedereen met een seksuele voorkeur die afwijkt van de meerderheid makkelijk om zichzelf te kunnen zijn. Bey Cil noemt als voorbeeld de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse gemeenschap. Dat weet hij uit eerste hand. "Ik ben zelf Turks, ik kan uit ervaring spreken dat mijn coming out toen ik zestien was betekende dat mijn banden met de Turkse community verbroken zijn. Dat geeft aan hoe lastig het is om binnen die community geaccepteerd te worden."

In oktober organiseert de People of Color Pride aparte activiteiten voor mensen van kleur binnen de lhbti+-gemeenschap in Worm Rotterdam. Dat betekent niet dat er voor die groep tijdens Pride Rotterdam niets te doen is. Zo is er in samenwerking met mensen van kleur de Totally confidence catwalk en worden verschillende talks georganiseerd.