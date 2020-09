Partygoeroe Ted Langenbach pleit voor open relaties: 'Die gaan jaren mee'

De Rotterdamse partygoeroe Ted Langenbach meent het serieus. Open relaties, zegt hij, zijn een goed idee. Zelf heeft hij er ook al jaren een, met Pietra. De twee delen huis en haard, maar staan ook open voor anderen. Ted wil dat iedereen aanraden. "Als je goede afspraken maakt, bestaat jaloezie niet. En er als een verkeerde energie is, dan is het wel jaloezie."

Het grootste voordeel van een open verhouding, volgens Ted? "Met goede afspraken kun je jarenlang een relatie hebben. Wel vijfentwintig, dertig jaar." Volgens Ted gaat een open relatie langer mee. De partners raken volgens hem minder snel op elkaar uitgekeken. "Het open karakter van zo'n relatie is heel belangrijk voor de consistentie", voegt hij nog toe.

In de uitzending vertelt Ted verder ook over zijn voorliefde voor naaktstranden, Ibiza en zijn fascinatie voor porno. De aflevering met Ted is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven.

De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten en Shirma Rouse zijn ook te zien.