Veroordeelde 'Opa Frits' ook verdacht in grote cokezaak

Justitie heeft in de zaak die draait om 3700 kilo coke opnieuw een aanhouding verricht. Het gaat om de 55-jarige Spijkenisser B, ook wel genoemd 'Opa Frits'. De man werd aangehouden in zijn cel nadat hij begin dit jaar tot negen jaar gevangenisstraf werd veroordeeld in een andere zaak.

Eerder werd voor het drugstransport vanuit de Rotterdamse haven in 2016 de Rotterdammer Roger P. opgepakt, ook wel 'Piet Costa' genoemd. Hij is hoofdverdachte en zit sinds eind juni vast. Vrijdag staat P terecht in een zogeheten regiezitting over het drugstransport.