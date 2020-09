Mogelijk binnen enkele dagen nieuwe coronamaatregelen in Rotterdam

Het kabinet bekijkt met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag of daar snel nieuwe coronamaatregelen nodig zijn. Minister De Jonge zegt dat er gesprekken zijn gestart omdat de coronacijfers in de drie grote steden hoog blijven.

"Wat we moeten doen is met name daar een aanpak hebben die werkt om het virus er onder te houden", zegt De Jonge tijdens een vragensessie in het Torentje, "zodat we niet weer in het hele land nieuwe maatregelen moeten treffen. Dat zou kunnen leiden tot nieuwe maatregelen de komende dagen voor de veiligheidsregio's rond de grote steden."

De woordvoerder van burgemeester Aboutaleb laat weten dat er gesprekken zijn met het ministerie, maar dat er vooralsnog geen extra maatregelen op de planning staan. "Het is nu nog beheersbaar en geen acute situatie."

"De steden denken er nu over na welke extra maatregelen genomen moeten worden", vervolgt de minister van Volksgezondheid. "Als die maatregelen niet helpen, dan kom je weer bij landelijke maatregelen terecht die we ook in het voorjaar hebben genomen. Maar ik hoop dat dat altijd regionaal zal zijn. Omdat we nu weten waar het virus zit, kunnen we ook veel preciezere maatregelen treffen."

Minister De Jonge maakte bekend dat er in één dag tijd 1140 coronabesmettingen bij zijn gekomen, vooral in de randstad. Het is voor het eerst in maanden dat dat getal boven de duizend ligt. Maar het dodental blijft laag. Ook het aantal ziekenhuisopnames is veel minder dan in het voorjaar.