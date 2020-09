Douane vindt 600 kilo coke tussen sportschoenen

De douane heeft dinsdag zeshonderd kilo cocaïne gevonden in de haven van Rotterdam. De drugs zaten verstopt tussen een lading sportschoenen in een container.

In totaal waren 18 balen met 600 pakketten cocaïne verstopt tussen de schoenen. De container was vanuit de Dominicaanse Republiek, via Antwerpen, op weg naar een bedrijf in Zwitserland. Dat bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

In augustus werden ook al grote ladingen cocaïne gevonden. Toen waren de harddrugs steeds verstopt tussen eetbare prodcuten, zoals garnalen, bananen en ananassen.