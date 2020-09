50 jaar wereldbeker: Een ontmoeting met de man die 'het brilletje van Van Daele' kapot trapte

Vandaag precies 50 jaar geleden was Feyenoord de allerbeste club van de wereld. In de strijd om de wereldbeker won Feyenoord in twee wedstrijden van het Argentijnse Estudiantes.

Een bescheiden rol in de geschiedenis van de wereldbekerwinst van Feyenoord is weggelegd voor Carlos Pachamé, middenvelder bij Estudiantes. De club, die in 1968 de wereldbeker nog won in een zinderende finale tegen Manchester United, moest in 1970 zijn meerdere erkennen in Feyenoord.



Terwijl de Feyenoorders de 1-0 voorsprong bejubelen neemt Estudiantes-aanvoerder Malbernat uit wraak het brilletje van het hoofd van Joop van Daele. Het brilletje gaat van hand tot hand waarna één van hen, Carlos Pachamé, het op de grond kapot trapt.

In januari lopen de verslaggevers van Staantribune, een magazine over voetbalcultuur, Pachamé per toeval tegen het lijf toen ze op bezoek waren in Argentinië. En dat werd een bijzondere ontmoeting.

"Voor een nieuwe editie van Staantribune bezochten we in totaal 26 clubs, waaronder Estudiantes", vertelt Jim Holterhuës, hoofdredacteur bij Staantribune, in de uitzending van Radio Rijnmond. "Via een supporter kregen we toen het telefoonnummer van Luis Alvarez, die als bestuurslid onder meer supporterszaken in zijn portefeuille had."

Bij het stadion stond niet alleen Alvarez te wachten, maar ook Carlos Pachamé. Hij kon zich de wedstrijd met Feyenoord nog goed herinneren: "Pachamé vertelde dat hij veel respect had voor Willem van Hanegem. Carlos was een harde speler, die alle andere Europese spelers maar watjes vond", aldus Holterhuës.

Luister het hele interview bovenaan dit artikel in de player.