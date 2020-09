Unieke en experimentele woningbouw: Rotterdam-Zuid heeft meer monumenten dan je denkt

"Als je aan mensen op Zuid vraagt: 'noem eens een monument op Zuid?', is het vaak de Kuip en misschien nog Hotel New York. Verder komen ze niet", zegt Anouk Estourgie van Open Monumentendagen Rotterdam. En dat terwijl er nog zoveel meer monumenten te vinden zijn langs de zuidelijke Maasoever en die hebben een plek gekregen in de routes van de Monumentendagen 2020.

We spreken Estourgie in het Patrimonium's Hof in de wijk Bloemhof. De huizen in het hofje zijn in 1915 gebouwd. Er is dan woningnood in Rotterdam en de eerste woningbouwvereniging van het Werklieden Verbond Patrimonium wordt opgericht. Die vereniging bouwt het Patrimonium’s Hof met oorspronkelijk 168 huizen. Het Hof is sinds 2007 een Rijksmonument.

Het Patrimonium’s Hof is opgenomen in één van de fiets- en wandelroutes van de Open Monumentendagen Rotterdam. Op zaterdag 12 en zondag 13 september zijn de routes met en zonder gids te doen. De routes en alle informatie over de bijzondere plekken kunnen gratis worden gedownload op de website van de Open Monumentendagen Rotterdam.

Even verderop in Bloemhof komen we bij tuindorp Kossel. Ook dit gedeelte van de wijk is een monument. Hier is voor het eerst geëxperimenteerd met betonbouw. Kossel is genoemd naar de Duitse firma Paul Kossel, die de woningen begin jaren twintig van de vorige eeuw heeft gebouwd.

Tekst gaat verder onder de video



Anouk Estourgie: "Je hebt hier Kossel, even verderop ook Stulemeijer en de Kiefhoek. Dat zijn allemaal tuindorpen en het zijn eigenlijk ook allemaal onderdelen van experimentele woningbouw. Dat was nodig, want de woningnood was hoog."

De Monumentendagen trekken in Rotterdam al jaren veel bezoekers. "Maar we zagen dat niet alle Rotterdammers vertegenwoordigd zijn in het programma", vertelt Estourgie. "Naast jaartal en architect zijn we ook benieuwd naar wat Rotterdammers hebben met de monumenten."

Nieuw is dit jaar dan ook de rubriek 'Mens en Monument' op de website. "Welke gebouwen vinden Rotterdammers belangrijk? Wat betekenen die panden voor hen? Zo kan een gebouw dat niet officieel een monument is toch monumentaal zijn voor inwoners."

Eén van de routes van dit jaar gaat door Noord én Zuid. Het is de route Feijenoord-Kralingen. Speciaal voor de Monumentendagen vaart het pontje tussen de Piekstraat op Feijenoord en de Kralingse Esch dit weekend ook. Deelnemers kunnen er gratis gebruik van maken.