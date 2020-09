Feyenoorder Summerville op weg naar Premier League

Bij Feyenoord was de jeugdspeler onlangs teruggezet naar het onder 21 elftal omdat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Summerville speelde nog geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht bij Feyenoord en werd de laatste twee seizoenen uitgeleend aan FC Dordrecht en ADO Den Haag. Dit seizoen begon hij wel bij het eerste en maakte minuten in de oefenduels van Feyenoord met Sparta en FC Twente. In de wedstrijd tegen Sparta maakte de 18-jarige Summerville een doelpunt.

Het is niet bekend hoeveel geld er met de transfer van Summerville van Feyenoord naar Leeds United is gemoeid.