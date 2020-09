Diergaarde Blijdorp ontslaat kwart van personeel

De diergaarde spreekt van een 'pijnlijke ingreep die noodzakelijk is om de continuïteit te waarborgen'. Directeur Erik Zevenbergen: "We mogen er ook straks niet meer zomaar van uit gaan dat we 365 dagen per jaar open zijn en 1,5 miljoen bezoekers per jaar ontvangen. Het afscheid van dierbare, hardwerkende en betrokken collega’s zal ons heel veel pijn doen."

Naar verwachting zal vooral gesneden worden in het personeel dat aan bezoek gerelateerde functies heeft, bijvoorbeeld in de restaurants in het park.

Begin maart presenteerde Blijdorp nog een masterplan voor de komende jaren. De dierentuin was van plan flink uit te breiden en in 2030 meer aandacht te hebben voor natuurbehoud. Sinds de sluiting op 16 maart is de focus noodgedwongen op lijfsbehoud komen te liggen, schrijft Blijdorp. De dierentuin heeft het miljoenenverlies van de coronacrisis sinds de heropening op 20 mei bij lange na niet goed kunnen maken.

"We zijn een stichting zonder winstoogmerk", zegt Zevenbergen. "De bedrijfsvoering van een dierentuin is in de basis gewoon ontzettend afhankelijk van bezoekers, die vooralsnog zeer beperkt toegelaten mogen worden. Dit terwijl alle kosten, die samenhangen met de verzorging van onze unieke dieren, planten en niet te vergeten de monumenten, gewoon door blijven gaan."