Gedenksteen familiedrama Dordrecht onthuld: 'Ik begrijp er nog altijd niets van'

Het drama maakte veel emoties los in de wijk waar het gezin woonde.

De gedenksteen voor de slachtoffers van het familiedrama aan de Heimerstein in Dordrecht

Burgemeester Kolff: 'We zijn vier stadsgenoten kwijt en er zijn alleen maar verliezers'

In Dordrecht is woensdagmiddag een gedenksteen onthuld voor de slachtoffers van het gezinsdrama in de wijk Sterrenburg. Een 35-jarige politieagent doodde een jaar geleden zijn vrouw en twee dochters met zijn dienstwapen. Hij maakte ook een einde aan zijn eigen leven.