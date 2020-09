Clubben in coronatijd: handjes in de lucht, maar voeten niet van de vloer

Club Heat is open in coronatijd en daar komt heel wat bij kijken

De Gorinchemse Club Heat draait nog steeds, ook nu in coronatijd. Sinds kort alleen nog met reserveringen om te voorkomen dat er een rij ontstaat voor de club. Deze aanpak volgt na een officiële waarschuwing van de Veiligheidsregio. Het animo voor de clubavonden is er; de kaartjes zijn steevast uitverkocht. Toch is het zwaar. "Wij zijn geen bakken geld aan het verdienen, maar keihard aan het overleven. Er mag maar veertig man in!"

Robbert Koster is druk bezig de banken en poefjes op de dansvloer te zetten. Telkens in een andere samenstelling, omdat alleen mensen uit hetzelfde huishouden met een groep bij elkaar mogen zitten. Het is dus telkens weer puzzelen.

Op een clubavond draait de dj muziek, maar echt losgaan zit er niet in. De bezoekers moeten op hun stoel blijven zitten. "In het begin was het lastig en moest je mensen constant terug naar hun stoel sturen. Zeker als er drankjes inzitten." Dat gaat inmiddels beter, verzekert Robbert. "We hebben veel vaste bezoekers en mensen wennen er aan."

Dwangsom

De buurman, café Flashback, heeft de deur gesloten na een fikse dwangsom. Het café kreeg die omdat er een rij voor de zaak stond en de anderhalve meter afstand ver te zoeken was. Club Heat heeft ook een dwangsom te pakken vanwege zo'n zelfde rij. Robbert doet nu zijn uiterste best om te voorkomen dat hij weer op de vingers wordt getikt.

Sluiten is geen optie. Hij kan de tent niet leeg laten staan zonder inkomsten. Nog een boete kunnen ze er niet bij gebruiken. "Wij zijn aan het vechten om te overleven. Voor de nachthoreca ziet het er naar uit dat we pas wat kunnen gaan doen als er een vaccin is. Tot die tijd moeten wij gewoon huur betalen en onze vaste lasten. Als je de tent dicht doet, worden die rekeningen niet betaald."