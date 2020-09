Nieuwe locaties in Mijnsheerenland en Rotterdam vergroten testcapaciteit GGD

Met nieuwe coronatestlocaties in Mijnsheerenland en in Rotterdam op de Kralingse Zoom vergroot de GGD de testcapaciteit, want de vraag naar testen blijft groeien. En het werkt: de wachttijd voor een coronatest neemt af door de nieuwe locaties.

Door de locatie in Mijnsheerenland gaat de capaciteit in de regio Zuid-Holland Zuid omhoog naar 800 testen. "Op deze nieuwe locatie kunnen we per dag 60 mensen testen", zegt Cees Vermeer, de directeur van GGD Zuid-Holland Zuid. De locatie is iedere werkdag open van 8:30 tot 12:00 uur.

"We zijn klaar om nog verder op te schalen", zegt Danny Colijn, projectdirecteur corona van de gemeente Rotterdam. "Op die manier kunnen we meer testen kwijt op één dag. We willen opschalen naar vierduizend testen in Rotterdam-Rijnmond."



De inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid kunnen door de locatie in Mijnsheerenland dichterbij huis getest worden, volgens Vermeer. "We willen de testlocaties goed spreiden over onze regio, zodat mensen minder ver hoeven te reizen."

Laboratoria

Hoewel sneller getest kan worden door de nieuwe teststraat, leidt de verhoogde testcapaciteit nog niet tot een snellere uitslag van de test. De wachttijd op een uitslag staat op 72 uur. "Op dit moment zijn we afhankelijk van de capaciteit in laboratoria en laboratoriumspullen", legt Colijn uit. "Die middelen zijn op dit moment schaars in Nederland. Als dat op orde is, zijn wij klaar om verder op te schalen."