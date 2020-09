Streetart nog meer in de spotlight tijdens POW! WOW! Rotterdam

Veel festivals werden deze zomer gecanceled, maar POW! WOW! Rotterdam gaat deze week - in aangepaste vorm - wel door. Vanwege alle beperkingen ligt de focus nog meer dan normaal op streetart, waardoor de Afrikaanderwijk deze week het toneel is van vele Nederlandse kunstenaars.

Wie in tram 23 zit en langs de Laan op Zuid gaat richting de Erasmusbrug kan het paarse kunstwerk van kunstenaar Tim Bontan bijna niet missen. "Het is heel tof dat je het van ver al kan zien", legt hij uit terwijl een voorbijganger een compliment geeft. "En het is leuk hoeveel reacties je hier krijgt op datgene dat je maakt."

Aangepaste vorm

Terwijl Tim op de achtergrond nog even met zijn werk bezig is, legt organisator Dave Vanderheijden uit dat het wel wat voeten in de aarde had om het allemaal door te laten gaan. "Normaal was er ook meer dans en muziek en sloten we af met een echt festival. Dat kan nu niet meer en dus ligt de focus nu volledig op streetart en hebben we dit weekend in het park nog wel voor 250 mensen een voorstelling van kunstenaars."

Het gevolg is dat er op veel plekken in de Afrikaanderwijk, van het park met de karakteristieke markt tot aan de De La Reystraat, kunstenaars druk in de weer zijn met de muren die zij mogen beschilderen. "Het is heel vet dat je hierin gewoon alle vrijheid krijgt", legt Jan uit terwijl hij aan de Dwarshillestraat bezig is met zijn werk: een raket. "Met alle schotels hier leek het al een beetje op NASA, dus dit leek mij hier prima passen!"

Perfect

De hele week zijn de kunstenaars nog bezig in het kader van POW! WOW! "Dit weekend zullen ze allemaal klaar zijn", legt Vanderheijden uit. "Maar het mooie hiervan is dat je dit ook over veel weken nog kan zien."

Ondertussen wil Jan snel doorwerken aan zijn raket die volgens hem nog veel werk nodig heeft. "Niet zeuren, maar kleuren", zegt hij lachend, voordat hij zijn masker opdoet en met een oranje spuitbus aan de haal gaat. Ook collega-kunstenaar Tim, wiens kunstwerk om de hoek al bijna klaar is, moet nog even door. "Voor een leek lijkt het al af, maar we zijn allemaal denk ik heel perfectionistisch. Elk detail moet kloppen."