Rotterdammer opgepakt die geld vroeg voor gratis coronatest

Een 24-jarige Rotterdammer is dinsdag opgepakt voor fraude met coronatests. De medewerker van het nationale coronanummer vertelde tientallen mensen die belden voor een afspraak dat zij moesten betalen voordat ze een test konden doen, meldt RTL Nieuws. De test is gratis. Hoeveel hij ervoor vroeg is niet bekend.

De GGD denkt dat ongeveer 85 mensen door de Rotterdammer zijn opgelicht. Het is onduidelijk of zij ook uit de regio Rijnmond komen. "Het is vreselijk", zegt een woordvoerder van de GGD. "Zoveel mensen doen hun werk goed en dan is er eentje bij die dat niet doet."

Hoe de Rotterdammer tegen de lamp liep, kan de GGD in verband met het onderzoek niet zeggen. Hij is dinsdag, direct nadat de oplichting aan het licht kwam, opgepakt. Het is niet bekend hoeveel geld hij heeft buitgemaakt met de fraude.