Van kasteelheer naar weldoener: Jan Rijsdijk wil straatarm eindigen

Oud-havenondernemer Jan Rijsdijk is overstelpt met verzoeken voor (geld-)donaties, na zijn laatste interview bij Rijnmond. Vorige maand spraken we de multimiljonair over de verkoop van zijn kasteel aan dj Afrojack en zijn poging om te 'ontspullen'. Sindsdien is zijn agenda gevuld met het verwerken van de reacties.

Zijn mailbox stroomde in augustus vol met aanvragen. Ook kreeg hij handgeschreven brieven en persoonlijke kaarten. Er kwamen zelfs mensen bedelen aan zijn deur. "Er zit van alles tussen: van prachtige, goedbedoelde plannen tot mensen die in de problemen zitten en geld vragen", vertelt Rijsdijk. "Een aantal mensen heb ik direct financieel geholpen. Bij andere projecten wil ik meer informatie."

Zo kan een hulporganisatie voor Peru op zijn steun rekenen, net als een stichting voor misbruikte kinderen in België en een Rotterdamse crowdfundingsactie voor zwakkeren in de samenleving. Ook de TU Delft krijgt een donatie voor een waterstofproject en voor een gezin uit Libië dat op de grond sliep, schafte hij een bed aan.

Verhaal gaat verder onder de video

Helemaal verrast is hij niet door de vele verzoeken. "Ik heb in het verleden wel vaker dit soort vragen gekregen. Het doet me goed als ik anderen kan helpen. Als jongeman stopte ik al een envelop met geld in de brievenbus bij een gezin dat financieel in nood zat."

Fortuin

Rijsdijk weet als geen ander wat het is om geen geld te hebben. Als jochie groeide hij op achter de Kruiskade, in het centrum van Rotterdam. Hij verdiende zijn fortuin met het bulkoverslagbedrijf Stevedoring en werd destijds uitgeroepen tot Havenman van het Jaar.

Het succes bracht hem geen geluk. De concurrentie zat hem dwars, hij verkocht zijn bedrijf en raakte in een diep dal toen ook zijn vrouw van hem wilde scheiden. Inmiddels is hij weer gelukkig met zijn nieuwe vrouw Savita en heeft hij zichzelf een belangrijk doel gesteld: straatarm eindigen, net zoals hij ooit geboren is.

"Wie goed doet, goed ontmoet", vindt Rijsdijk. "En ik kan het missen, want ik heb meer van onze lieve Heer gekregen dan ik nodig heb. Eigenlijk zou iedereen elkaar moeten helpen en zeker de mensen die veel spullen of geld hebben. Daarmee maak je de samenleving wat dragelijker en vriendelijker en meer respectvol."

Kritisch

Wie denkt makkelijk geld bij hem te kunnen ophalen, vergist zich. De havenondernemer is kritisch, vraagt door en bedankt vriendelijk als hij er geen goed gevoel bij heeft. Goede doelen en stichtingen waarbij het budget vooral aan salarissen opgaat, hoeven ook niet bij hem aan te kloppen. Hij geeft zijn geld liever aan mensen die een ander in nood willen helpen.

Een appeltje voor de dorst houdt hij nog wel achter de hand, want: "Ik wil 100 jaar worden en heb dus nog 23 jaar te leven. Dan wil ik nog wel in mijn eigen onderhoud kunnen voorzien. De rest wil ik graag op een zinvolle manier weggeven. Op z'n Jan Rijsdijks zorgen dat het op goede plekken terecht komt. Ik wil er een goed gevoel bij hebben en ook een ander een goed gevoel geven."

Weggeven

Naast de financiële donaties schenkt hij ook veel van zijn spullen. De loods waarin hij zijn schilderijen en meubels had opgeslagen na de verkoop van zijn kasteel in België raakt langzaam iets leger. "Soms verkoop ik wat, maar dan geef ik meteen ook weer iets gratis mee wat ze graag willen hebben."

Verhaal gaat verder onder de video

Zo heeft hij muziekinstrumentjes uit India geschonken aan het holistisch centrum in Kalmthout. "Ik weet wat ze doen en dacht: daar is het op zijn plaats." Ook is hij samen met zijn vrouw bezig om een container met spullen voor Suriname te vullen en zelfs zijn oude buurmeisje kreeg een schilderij van de weldoener.

Het verlicht zijn hoofd, al die spullen weggegeven, zegt-ie. "Om een landgoed te runnen, met zoveel huizen, het onderhoud, dagelijks mensen over de vloer, het kostenplaatje; het gaf enorme zorgen. Ik ben blij met wat ik heb opgebouwd, maar vind het ook fijn een ander daarmee blij te maken."

Er staat alweer een weggeefactie in de planning. Een paar keramieken vazen staan in dozen ingepakt voor 'een dame in Rotterdam die een mooie meubelzaak heeft'. "Als zij er iets aan kan verdienen en het komt op een goede plek terecht ben ik blij."