Onderwijs mogelijk in gevaar door thuis wachten op coronatest en uitslag

De middelbare scholen in onze regio zijn nu ruim een week open, maar wat als steeds meer leerlingen en leraren straks met keelpijn of een loopneus thuis komen te zitten, in afwachting op een coronatest en de uitslag?

Wie twee dagen moet wachten op een coronatest en ook nog eens 48 uur op de uitslag, zit nu bij iedere klacht gedwongen bijna een week thuis. Rob Fens, rector van de Rotterdamse middelbare school Wolfert van Borselen, heeft ook die zorg.

"Een onderwijsinstelling is een kwetsbare omgeving", zegt de rector. "Er lopen heel veel mensen in een schoolgebouw. Dat is normaal geen probleem, maar wel als er klachten zijn."

Geef docenten voorrang

Omdat er al sprake is van beperkte testcapaciteit, roept Fens de overheid op om docenten voorrang te geven bij het testen. "Als die test negatief is, kunnen mensen terug aan het werk. Als dat niet snel gaat, duurt het twee à drie dagen voor je de test krijgt en twee à drie dagen voor de uitslag. Dat is behoorlijk ontwrichtend."

Fens zegt dat er veel is geleerd van het online lesgeven voor de zomer. Dat is een mogelijk plan B. "Als leerlingen thuis zijn, kun je ze online aan de gang zetten", legt Fens uit. Een leerling die wacht op een test kan meekijken via de laptop en de mentor kan 's middags even bellen of alles duidelijk is. "Zo kun je wel paar dagen doorkomen", denkt Fens.

"Maar als er veel leerlingen thuis komen te zitten, dan moet je misschien wel met een half rooster gaan werken, omdat de leraar dan voor leerlingen op school en thuis de zaak draaiende moet houden. Er is een punt waarop het niet meer gaat."

Geen risico

De GGD Rotterdam-Rijnmond denkt goed mee met scholen, zegt de rector. "Maar de testcapaciteit is beperkt, het is onontkoombaar dat we straks toch een paar dagen moeten wachten."

Toch zal Fens altijd het zekere voor het onzekere nemen en voor veiligheid kiezen, ook al betekent dat dat er roosterproblemen komen. "We kunnen niet zien of iemand keelpijn heeft, maar we zullen wel voortdurend communiceren dat je geen risico moet nemen als er reden is voor zorgen."

Het wordt een spannende winter, met het griepseizoen in aantocht. "Als 30 procent niet naar school kan vanwege verschijnselen van griep of COVOD-19, kom je op een punt dat de school niet meer draaiende kan blijven. Dan vallen we terug op de routine van voor de zomer en hopen we dat de griepgolf weer snel overgaat."