De pittige boodschap van Diergaarde Blijdorp: 'Het verlies loopt in de miljoenen'

De dag nadat Diergaarde Blijdorp bekend maakte een kwart van het personeel te ontslaan, kijkt directeur Erik Zevenbergen terug op een confronterende bijeenkomst met het personeel. "Het was een hele pittige boodschap. Je kijkt mensen in het gezicht en je ziet de gezinnen erachter."

Volgens de directeur van de Rotterdamse dierentuin gaat het naar verwachting om veertig tot vijftig arbeidsplaatsen.

"Personeel is een grote vaste kostenpost. We hebben niet zozeer behoefte aan minder personeel, maar wel aan meer flexibeler personeel", legt Zevenbergen uit.

Na de volledige sluiting van Blijdorp van twee maanden, aan het begin van de coronacrisis, mocht de dierentuin nog maar 40 procent van het normale bezoekersaantal binnenlaten. "Aan het eind van het jaar hebben we 600 duizend bezoekers minder dan normaal. Het verlies loopt in de miljoenen, dat kunnen we niet dragen."

De dieren blijven

Dat was reden voor een flinke reorganisatie. "We hebben berekend dat als we op deze manier flexibilisering realiseren, we op termijn goed en gezond uit de crisis kunnen komen." Dat betekent dat vast personeel wordt vervangen voor personeel dat flexibel inzetbaar is.

Eén ding staat vooralsnog vast: er worden geen dieren verkocht of minder goed verzorgd. "We hebben vanaf het begin gezegd: dierenwelzijn staat voorop", zegt Zevenbergen. "We doen geen concessies, maar we hebben wel overal waar we konden naar de kosten gekeken. Daarmee hebben we al ruim 6 miljoen aan kosten bespaard, ook soms op onderhoud."



De directeur zegt nergens mee op te houden, maar wel activiteiten tijdelijk op pauze te zetten. Zo stoppen bijdragen aan externe projecten, zoals het Rode Panda project in Nepal. Het is de bedoeling dat dit soort projecten voor natuur- en dierenbehoud buiten Blijdorp later weer worden opgepakt.