Met deze tips krijg je nooit meer een boete in het buitenland

Als je vroeger in het buitenland door rood licht ging of te hard reed, maakte je je daar geen zorgen om. Meestal viel er toch geen bekeuring op de mat. Tegenwoordig is dat anders en krijg je die buitenlandse boete echt wel, ook al kan het soms maanden duren voor die er is.

Dat je in Duitsland, België en Zwitserland het gaspedaal beter niet vol in kunt trappen, weten de meesten wel, maar eigenlijk moet je je tegenwoordig in de hele Europese Unie aan de regels houden, zegt Annemieke Zerdoun, reisexpert van de ANWB.

"Er is een richtlijn waarbij de gegevens uit het Nederlandse kentekenregister makkelijker kunnen worden opgevraagd. Het doel daarvan is om de wegen veiliger te maken. Vroeger als je in het buitenland wat harder reed, maakte dat niet uit. Nu wel. Je bent makkelijker vindbaar voor buitenlandse autoriteiten."

Gooi 'm niet in de la

Door die nieuwe richtlijn krijgen steeds meer Nederlanders in de weken of maanden na hun buitenlandse vakantie een onaangename verrassing in de vorm van een boete. Volgens Zerdoun doe je er goed aan om die niet in een la te laten belanden. Veel landen hebben namelijk een soort korting als je snel betaalt en ze sturen ook echt verhogingen als je verzuimt je boete te betalen.

"Als je dan nog steeds niet betaalt, kan de boete overgeheveld worden naar het CJIB", waarschuwt de reisexpert. "Het CJIB kan in Nederland wel innen. Daarnaast moet je je ook realiseren dat als je in een land bent waar je heel veel boetes open hebt staan en je wordt een keer aangehouden ze dan zeggen: zo, nu eerst betalen, dan verder rijden."

Zo herken je een nepboete

Helaas ligt er ook gevaar op de loer, want oplichters gebruiken buitenlandse boetes om mensen geld af te troggelen. Met deze tip weet je zeker dat je met een echte boete te maken hebt.

"Het komt altijd per post, nooit in de mail", zegt Zerdoun. "Verder moet je toch echt uit die eerste brief op kunnen maken wat er is gebeurd en waar, je moet bewijs kunnen opvragen, je moet kunnen zien hoe je bezwaar kunt maken en er moet een verwijzing staan naar de website of instantie. Die kun je altijd bellen als je twijfelt. Krijg je een papiertje met alleen: je moet betalen, dit is het bedrag en dit is het rekeningnummer? Dan klopt er iets niet."

Ander land, andere regels

Zerdoun drukt vakantiegangers op het hart om - naast je aan de snelheid te houden natuurlijk - je voordat je vertrekt te verdiepen in de regels van je bestemming, want vaak worden boetes per ongeluk gereden, omdat mensen niet weten dat ze iets doen wat niet mag.

"Je hebt in het buitenland andere regels. In Duitsland zijn bijvoorbeeld haaientanden een soort blokken. Als je dat niet weet, zie je ook niet dat je daar voorrang moet verlenen." De ANWB heeft op de website een overzicht met alle verkeersregels per land .

En dan nog even dit: andersom geldt bovenstaande ook. Buitenlanders die zich hier niet aan de regels houden, krijgen ook gewoon een boete, zegt de ANWB.

Meer tips van de ANWB-experts lees je hieronder.