Feyenoord mist alleen langer afwezigen op training

Feyenoord traint in aanloop naar duel met PEC Zwolle

Luis Sinisterra, Christian Conteh, Tyrell Malacia en Sven van Beek werken binnen een individueel programma af. Alle internationals zijn weer aangesloten bij Feyenoord.

De ploeg van trainer Dick Advocaat werkt toe naar de start van het nieuwe seizoen. Zaterdag wacht PEC Zwolle, een week later is FC Twente de tegenstander in de Kuip.

Ook Feyenoords nieuwste aanwinst, João Teixeira, traint uiteraard mee met de selectie.