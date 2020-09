Rotterdam en Schiedam krijgen miljoenen voor woningbouw

Een impressie van Schieveste in Schiedam.

Rotterdam diende het subsidieverzoek in voor de plannen Feyenoord City (3700 woningen) en de Noordrand van het Zuiderpark (2540). Het verzoek voor Schiehaven Noord werd afgewezen. Schiedam gaat drieduizend woningen bouwen in Schieveste.

Vijftig procent van de geplande Rotterdamse woningen valt volgens wethouder Kurvers onder het sociale en middensegment. De uitvoering moet in 2022 beginnen. Het geld is onder meer bedoeld voor een viaduct over het spoor, voor fietsers en voetgangers.