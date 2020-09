Heb ik griep of corona? 'We kunnen het mogelijk onderscheiden door het begin'

Heb ik griep of corona? 'We kunnen het onderscheiden door het begin'

De R zit weer in de maand en dat betekent dat steeds meer mensen een loopneus krijgen of een griepje op zullen lopen. Moeten al deze mensen thuisblijven en zich laten testen op corona, of kunnen we de ziektes op een bepaalde manier onderscheiden? "We kunnen ze mogelijk onderscheiden door het begin", legt Lieneke van de Griendt uit.

De Schiedamse krijgt als huisarts de komende maanden waarschijnlijk veel te maken met grieperige en verkouden mensen. Vanuit haar kennis en ervaring in haar praktijk volgt ze de laatste maanden met professionele interesse het laatste nieuws en onderzoek rondom het coronavirus. "Voor ons is het interessant om te zien wat het verschil gaat worden tussen mensen met COVID-19 en mensen met influenza (het bekende griepvirus, red.)", vertelt ze.

"Hoe halen we dat in godsnaam uit elkaar? Het blijkt uit studies, dat de kans dat je COVID-19 hebt groter is als je direct koorts hebt voor de andere klachten beginnen. De griep begint eerder met een beetje hoesten, en dan pas koorts. We kunnen beide ziektes dus mogelijk onderscheiden door het begin, verder eigenlijk niet."

Maar wat als er geen koorts in het spel is en je alleen last hebt van bijvoorbeeld een loopneus? "Die wordt eerder veroorzaakt door het rhinovirus (verkoudheid), daarvan zien we nu een opleving. Dat is heel normaal in deze tijd. Het gevolg van dat virus is een verkoudheidje, dat is wel wat anders dan griep."

'Laat je testen als je ook echt koorts hebt'

Van de Griendt vindt daarom dat niet iedereen met een loopneus zich meteen moet laten testen op het coronavirus. Daarmee zit ze niet op een lijn met het RIVM. "Op dit moment zou ik als huisarts mensen alleen adviseren zich te laten testen als ze ook echt koorts hebben, en niet alleen als ze een beetje verkouden zijn."

Daarbij vraagt Van de Griendt zich af of het überhaupt nut heeft om zoveel mensen te testen in Nederland. "Ik snap wel dat men aan de hand van de testen iets wil zeggen, maar er zijn nu heel weinig doodzieke mensen en ziekenhuisopnames. Daardoor kun je je afvragen of het zinvol is om zoveel te blijven testen. Als je gaat zien dat de ziekenhuizen weer volstromen, vind ik het een ander verhaal."

Fout-positieve testen

Het aantal mensen dat zich laat testen op corona, neemt al wekenlang flink toe. Werden er halverwege augustus nog zo'n 100 duizend mensen per week getest, vorige week waren dat er 180 duizend. "Als er getest wordt in een tijd met heel weinig COVID-19, neemt het aantal fout-positieven toe naarmate je meer test", vervolgt Van de Griendt. "We zien nu een oplopend aantal positieve PCR-testen (de meestgebruikte coronatest met het wattenstaafje, red.), die in mijn ogen per vergissing meteen als nieuwe besmettingen worden genoemd."

"Je zou dan ook besmettelijk zijn. Volgens mij mag je dat helemaal niet zeggen, want een positieve PCR-test kan ook nog een fout-positieve test zijn. Of er zijn nog oude resten van een inactief virus in het lichaam aanwezig, wat betekent dat je helemaal niet besmettelijk bent."

"De PCR-test is een hartstikke goede test, maar het toont maar een klein stukje aan", vervolgt Van de Griendt. "Het zegt niets over de staat van het virus, of het zich bijvoorbeeld aan het vermenigvuldigen is. De test is voor 98 of 99% betrouwbaar, maar dat betekent op een enorme hoeveelheid mensen dat je automatisch een grote hoeveelheid fout-positieven hebt. Zoals de test nu wordt ingezet om de hele bevolking te screenen, en daarvan uitgaande dat alle positieve gevallen besmettelijk zijn, vraag ik me af of het erg zinvol is."