Met code oranje vakantie vieren op Zakynthos: 'Ik voel me hier veiliger dan in Nederland'

Sinds dinsdagochtend geldt er code oranje voor de Griekse eilanden, vanwege het coronavirus. Een bittere pil voor eventuele vakantiegangers in deze nazomer, onder wie Lucien Gooshouwer uit Dordrecht. Hij vertrok afgelopen zaterdag naar Zakynthos, maar maakt zich vooralsnog weinig zorgen: "Ik voel me hier veiliger dan in Nederland."

"Lol hebben we nog wel, want het is hier superveilig", vertelt Lucien donderdag vanaf zijn vakantie-adres. "Het nieuws kwam maandag voor ons als donderslag bij heldere hemel, zowel voor de toeristen als voor de Grieken was het een complete verrassing."

Weinig bedjes bezet

"De Grieken houden zich heel erg aan de regels met afstanden", vervolgt hij. "Het is overal vrij rustig, als je bij een strand komt is 10 procent van de bedjes bezet, de mensen naast je liggen ongeveer tien meter verder. Bovendien eet je altijd buiten."

"Ik voel me hier veiliger dan in Nederland", stelt Lucien. "Buiten op straat en in openbare gelegenheden moet je je mondkapje op, daar houdt iedereen zich hier braaf aan. Het zijn ook vooral de oudere stelletjes die hier nu vakantie vieren, je ziet dat die toch meer verantwoordelijkheidsgevoel hebben dan de jongeren."

Thuis in quarantaine

Lucien arriveerde afgelopen zaterdag op het Griekse eiland Zakynthos en zou aankomende zondag weer vertrekken. "We moesten eerst even wachten, maar hoorden uiteindelijk dat er voor ons qua terugvlucht niets verandert en dat die op zondag gepland blijft staan."

Als hij thuiskomt, moet Lucien tien dagen in quarantaine, de maatregel die hoort bij een oranje gebied. "Dat ga ik zeker doen, dat verwacht mijn baas ook. Maar als ik dit van tevoren had geweten, had ik het niet gedaan. Het was natuurlijk geen oranje gebied toen wij vertrokken."